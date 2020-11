Três detidos nos aeroportos de Lisboa e Faro

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras deteve três homens - dois estrangeiros e um português - nos aeroportos de Lisboa e Faro, no fim de semana.





No aeroporto de Lisboa, o suspeito provinha de Fortaleza, no Brasil, e tinha Londres, Inglaterra, como destino. Foi detido no âmbito de um mandado de detenção, para ser extraditado para o Luxemburgo. Já no aeroporto de Faro, um homem foi detido por usar um documento falso (um bilhete de identidade grego).