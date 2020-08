Três detidos por burlarem com MB Way em negócio de tabaco

A PSP de Lisboa deteve três homens que burlavam na aplicação de pagamento MB Way - enganando vendedores na internet e ficando com dados de acesso às contas bancárias.Os suspeitos, de 30, 46 e 52 anos, compravam tabaco para revender. Tinham equipamentos para burlas e mensagens com códigos de acesso e emparelhamento de contas bancárias a números de telefone.A PSP localizou uma vítima idosa enganada em mais de 900 € e outra em 90 €.