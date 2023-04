Três detidos por especulação de bilhetes para o concerto dos Coldplay

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve três pessoas pelo crime de especulação na venda de bilhetes para o concerto dos Coldplay, nos concelhos de Lisboa e Casacais.De acordo com um comunicado da ASAE, foram apreendidos em Cascais dois bilhetes para o concerto, que tinha sido comprados pelo preço de 90 euros cada, mas que "estavam a ser promovidos nas redes sociais pelo valor de 200 euros cada um". Assim, a promoção dos dois bilhetes somava um valor especulado de 220 euros.Já em Lisboa, foram também apreendidos dois bilhetes "que estavam a ser vendidos pelo valor de 270 euros, mas tinham um valor facial de 85 euros cada um", informou a ASAE. No total, o valor especulado era de 100 euros.A fiscalização deu origem a dois processos-crime, sendo que um deles foi suspenso provisoriamente com o pagamento de 200 euros.A ASAE alerta os consumidores que devem evitar adquirir bilhetes acima do valor oficial.Os Coldplay atuam no Estádio Municipal de Coimbra nos dias 18, 20 e 21 de maio.