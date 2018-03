Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três detidos por suspeita de furto nas instalações da EDP em Setúbal

Primeiro interrogatório judicial decorre este sábado à tarde.

Por Lusa | 12:59

A GNR deteve este sábado de madrugada três homens em praias do Sado, Setúbal, por suspeita de furto de cobre em instalações desativadas da EDP, disse à agência Lusa fonte daquela força de segurança.



A mesma fonte indicou que os homens, de 27, 35 e 36 anos, foram detidos em flagrante delito, depois de ter sido dado o alerta às 00h10, através do sistema de vigilância da EDP instalado no local.



Segundo a fonte da Guarda Nacional Repúblicana, o cobre acabou por não sair das instalações da EDP, tendo a empresa avaliado os danos causados em cerca de 30 mil euros.



Foram apreendidos aos suspeitos diversas ferramentas para a prática de furtos, três bicicletas e sete gramas de haxixe.



Os suspeitos vão ser presentes ao Tribunal de Setúbal este sábado para o primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.