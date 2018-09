Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três detidos por tráfico de droga em Ílhavo

Dois homens e uma mulher tinham na sua posse quase 250 doses de droga.

17:52

A GNR deteve em Ílhavo três pessoas, com idades entre os 41 e 46 anos, por suspeita de tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas quase 250 doses de droga, informou esta quinta-feira aquela força policial.



Segundo um comunicado da GNR, os arguidos, dois homens e uma mulher, foram detidos na passada quarta-feira, no decorrer de uma investigação que teve início há dois meses.



Os militares realizaram duas buscas domiciliárias, tendo resultado na apreensão de 147 doses de cocaína, 96 doses de heroína e duas doses de haxixe.



Foi ainda apreendida uma viatura, cinco telemóveis e 925 euros em dinheiro.



De acordo com a GNR, os detidos têm antecedentes criminais pela prática do mesmo crime.



A ação contou com o empenhamento dos postos territoriais da Gafanha da Nazaré e de Ílhavo e do Núcleo de Apoio Operativo.