Três dos 12 detidos pela GNR de Santo Tirso, por tráfico de droga, ficaram em prisão preventiva, foi ontem anunciado. Outros cinco estão obrigados a apresentações (três deles diárias) no posto policial e proibidos de contactarem entre si e de frequentarem os locais de tráfico sinalizados no âmbito do processo.Os 11 homens e uma mulher, entre os 25 e os 60 anos, foram apanhados em Gondomar.