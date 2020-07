Três detidos por violência doméstica em Sintra

A PSP deteve três homens, de 41, 49 e 56 anos, por violência doméstica, em Mem Martins, Sintra. O primeiro injuriava a ‘ex’ por não aceitar o fim da relação e, por duas vezes, entrou na casa desta escalando o edifício, com o intuito de ler as mensagens que tinha no telemóvel.O segundo agredia e ameaçava a mãe de morte. A vítima trancava-se no quarto para evitar confrontos. Ficaram os dois na cadeia. O último, emigrante, aproveitava as férias em Portugal para ameaçar a companheira que a matava, se não desistisse do divórcio. Ficou proibido de contactar a vítima.