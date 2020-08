Três dias de luto por jovem atleta que morreu em queda a poço no Bombarral

A morte Francisco Rocha, de 19 anos - que caiu a um poço na sexta-feira, na aldeia de Portela, no concelho do Bombarral -, foi recebida com consternação pela escola que frequentava e pelo clube que representava, enquanto atleta de andebol.A vítima era estudante do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC). A direção da escola anunciou três dias de luto académico e revelou que vai agendar uma missa em Coimbra, aberta à comunidade, para que os colegas e amigos que não tiverem possibilidade de marcar presença no funeral - as cerimónias, a realizar no Bombarral, serão restritas à família mais próxima devido à pandemia - possam despedir-se do jovem.Francisco Rocha era também atleta sénior da secção de andebol da Associação Académica de Coimbra, dirigida pelo seu pai, e preparava-se para disputar o torneio de acesso à segunda divisão nacional, envergando as cores da Briosa. "A Académica Andebol está de luto pela perda de um atleta promissor", adiantou a instituição. "Acima de tudo, perdeu um dos seus, um amigo e um colega da família de andebol da AAC", acrescenta o clube. "À família, e em particular ao pai, dirigente da Secção de Andebol, a família do andebol da AAC deixa aqui a sua nota de pesar e envia toda a solidariedade neste momento de tristeza e dor", pode ainda ler-se. Francisco e uma amiga, da mesma idade, estavam a apanhar limões em cima da laje de cimento que cobria o poço e que cedeu. A rapariga sobreviveu.