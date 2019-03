Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três dos quatro elementos do comando dos Bombeiros de Fafe apresentam demissão

Em causa estão o comandante, Gilberto Gonçalves, e os adjuntos Jorge Filipe Lemos e Cristina Lage.

Três dos quatro elementos do comando dos Bombeiros Voluntários de Fafe apresentaram a demissão, com efeitos a partir de 30 de junho, disse à agência Lusa o presidente da direção.



Em declarações à Lusa, o presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fafe, Pedro Frazão, disse ter recebido na sexta-feira à noite três cartas de demissão: do comandante, Gilberto Gonçalves, e dos adjuntos Jorge Filipe Lemos e Cristina Lage.



"Confirmo que recebi três cartas desses elementos, mas não vou fazer comentários para já", afirmou, remetendo mais esclarecimentos para depois de uma reunião da direção, agendada para segunda-feira à noite.



"Na segunda-feira a direção irá analisar essas cartas e depois tomará posição", disse, confirmando apenas que, nos termos das cartas recebidas, as demissões produzem efeitos a partir de 30 de junho.