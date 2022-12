Três dos suspeitos da morte de Jéssica ouvidos em tribunal e confrontados com o crime de tráfico de droga

Três dos suspeitos da morte de Jéssica foram ouvidos novamente esta terça-feira num interrogatório complementar.



Tita, Justo e Esmeralda foram confrontados com o crime de tráfico de droga, que se junta a este caso depois da detenção da mãe da criança e do filho do casal Tita e Justo, na semana passada.





O interrogatório foi feito por videoconferência, e asabe que nenhum dos três prestou declarações.Trata-se de uma formalidade processual obrigatória para que o ministério público possa integrar na acusação o crime do tráfico de droga.A acusação deverá ser apresentada esta semana. Caso não aconteça, os arguidos que estão em preventiva desde junho têm de ser libertados.