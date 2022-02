Três encapuzados assaltaram uma ourivesaria em Santarém, na tarde desta terça-feira.O dono sofreu ferimentos ligeiros no decorrer do assalto e teve de ser transportado para o hospital.Os assaltantes não levaram nada de valor, segundo apurou ajunto do filho do proprietário da ourivesaria.A população só se apercebeu da situação quando o alarme da ourivesaria começou a tocar.A PSP está a investigar o caso.