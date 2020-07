Três encapuzados tentam assaltar bomba em Gaia

Três encapuzados tentaram assaltar uma bomba de combustível em Vila Nova de Gaia, na saída da A1, durante a madrugada desta terça-feira. Numa tentativa de entrar no estabelecimento, os suspeitos usaram pedras de grande porte para partir o vidro, mas sem sucesso.O funcionário que se preparava para abrir a loja fechou-se lá dentro e chamou as autoridades. O estabelecimento tem câmaras de videovigilância, as imagens já foram entregues às autoridades, mas os assaltantes ainda não foram identificados.Os Assaltantes chegaram de carro e fugiram no mesmo pela A1, em direção a Vila Nova de Gaia.O alerta foi dado às 5h00 da manhã pelo funcionário. A PSP já iniciou as diligências.