Três esfaqueados em rixa após concerto em Albufeira

Foi nessa altura que uma dezena de jovens se envolveu numa rixa, tendo três deles sido esfaqueados - um, de 22 anos, numa mão, outro, de 21, num braço, e o terceiro, de 17, no abdómen. Os agressores, de 17 e 21, foram detidos pela Polícia Marítima (PM), com o apoio dos militares de Intervenção da GNR que acorreram de imediato ao local para pôr termo às hostilidades.Segundo oapurou junto de fonte oficial, o alerta foi dado pelas 00h33. A rixa ocorreu nas proximidades das barracas que vendem bilhetes para passeios de barco na marina, a cerca de meia centena de metros do palco. Tudo terá começado com uma discussão entre os jovens, que rapidamente descambou em agressões, com dois dos intervenientes a sacarem de facas e a golpearem os rivais.Curiosamente, soube o, um dos feridos, de 17 anos, é amigo dos agressores (o atingido no abdómen). Trata-se de um ferimento leve, o mesmo acontecendo com os outros dois. Apenas um deles poderá ter de ser submetido a uma cirurgia reconstrutiva à mão, onde foi esfaqueado.Os jovens serão da zona de Albufeira e foram todos transportados ao Hospital de Faro, após assistidos pelos bombeiros. Ofalou com uma fonte da organização do evento, que disse desconhecer a situação. O caso está a ser investigado pela PM.