Três estudantes roubam minimercados mas dizem que foi "a brincar"

Jovens usam arma em dois assaltos a mercados, em Almada.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Roubaram dois minimercados em Almada no espaço de uma hora, no dia 8 de março. Usaram uma pistola que apontaram à cabeça das funcionárias.



Mas, apanhados agora pela PJ de Setúbal, os três estudantes, entre os 16 e os 18 anos, dizem que era a "brincar". E negam mesmo o segundo crime, que não ficou gravado em videovigilância - ao contrário do primeiro, onde se vê a cara dos três assaltantes.



Segundo apurou o CM, os inspetores da PJ de Setúbal não encontraram a arma mas apreenderam as roupas usadas nos crimes. Os assaltantes, residentes em Almada e no Feijó, não tinham antecedentes criminais.



No dia dos crimes entraram primeiro no minimercado Rio Coura. Fizeram-se passar por clientes. Até compraram um pacote de batatas fritas, que pagaram. Só depois um deles sacou da pistola, que apontou à cabeça da funcionária. Mas acabaram por fugir os três sem levar qualquer bem ou valor.



Um hora depois voltaram a entrar calmamente num outro minimercado junto ao Alfeite. Ameaçaram a funcionária com a mesma arma e levaram os cerca de 90 euros que havia em caixa, fugindo.



Presentes ao juiz

Os três suspeitos foram esta quinta-feira ouvidos no tribunal de Almada. O que empunhou a arma ficou com apresentações diárias às autoridades. Os restantes têm de se apresentar duas vezes por semana. Estão indiciados do crime de roubo agravado.



"Susto da minha vida"

A funcionária que teve a arma apontada à cabeça no minimercado Rio Coura disse ao CM: "Quando vi a pistola fiquei cheia de medo. Foi o susto da minha vida". Descreveu que eles pagaram 1,75 euros pelas batatas e ainda lhes fez o troco.