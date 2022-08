Três feridos após colisão entre duas embarcações junto a porto de Olhão

Uma colisão entre duas embarcações, ocorrida ao início da madrugada desta sexta-feira, junto à entrada do porto de Olhão, causou três feridos. Entre as vítimas está um homem, de 44 anos, e uma mulher, de 37.





O alerta para o acidente foi dado pelas 00h02. Envolveu uma embarcação de pesca local, com cinco tripulantes a bordo, e uma embarcação auxiliar local, com quatro tripulantes. Após a colisão, as embarcações seguiram para o porto de pesca. Três dos tripulantes foram assistidos no local pelos elementos do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Olhão. Duas das vítimas foram depois transportadas para o Hospital de Faro. As embarcações sofreram danos e serão alvo de uma vistoria.