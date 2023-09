Três feridos após desentendimento em Viana do Castelo

Três homens, com idades entre os 50 e os 60 anos, ficaram feridos, um deles com gravidade, esta quarta-feira à tarde, na sequência de um desentendimento junto à Estrada Nacional 13, em Viana do Castelo. Os ferimentos terão sido provocados com recurso a arma branca.

Segundo apurou o Correio da Manhã, as vítimas são sem-abrigo - duas delas são de nacionalidade portuguesa e a outra é estrangeira.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, os Bombeiros Voluntários de Caminha e o INEM. Depois de assistidos os três homens foram transportados para o Hospital de Viana do Castelo.

A PSP tomou conta da ocorrência e investiga as razões do desentendimento e das agressões.

O alerta foi dado por volta das 17h15.