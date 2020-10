Três pessoas ficaram feridas no despiste de um Nissan GTR, ocorrido este sábado, na rua Cidade do Porto, em Ferreiros, concelho de Braga. O condutor embateu primeiro numa árvore e depois foi projetado contra um poste de iluminação pública.O veículo só parou após uma colisão com um automóvel que estava estacionado na zona.Os feridos são o condutor, de 40 anos, e duas mulheres, de 38 e 51 anos. Foram socorridos pelos Sapadores e transportados para o Hospital de Braga.