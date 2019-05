Três feridos após explosão em casa em Alcoentre

Três feridos graves após uma explosão numa habitação em Alcoentre, no distrito de Évora. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.Os motivos da explosão ainda são desconhecidos mais acredita-se que tenha sido causada após o rebentamento de uma bilha de gás.A Polícia Judiciária, os Bombeiros e a PSP estiveram no local.