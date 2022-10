Três feridos durante perseguição policial a dupla com carro roubado em Santa Maria da Feira

Dois homens foram detidos pela GNR, suspeitos de terem roubado um carro, em Santa Maria da Feira. Durante a perseguição policial na EN1, em Lourosa, três pessoas ficaram feridas.Os suspeitos foram abordados, em andamento, por uma patrulha da GNR de Lourosa quando circulavam com um carro roubado.O condutor não acatou as ordens de paragem da autoridade e escapou.Durante a fuga, abalroou vários carros. Acabou por abandonar a viatura e fugiu apeado, mas acabou por ser detido pelos militares.A EN1 encontra-se cortada ao trânsito nos dois sentidos.Os bombeiros de Lourosa também já estão no local.Três pessoas ficaram feridas na sequência do abalroamento do carro em fuga.