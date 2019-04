Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três feridos em acidente em São Mamede de Infesta

Alerta foi dado cerca das 15h15.

Por José Eduardo Cação | 17:13

Três pessoas ficaram feridas na sequência de um acidente, na Rua Silva Brinco, em São Mamede de Infesta.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, as pessoas ficaram apenas com ferimentos ligeiros. No entanto, todas foram transposrtadas para o hospital.



O alerta foi dado cerca das 15h15. A rua esteve cortada mas o trânsito já foi restabelecido.