Três feridos em acidente entre carros na A4 no Porto

Um acidente entre três carros, na A4, no quilómetro 23, no Porto, provocou três feridos, um deles com ferimentos graves.As três vítimas foram assistidas no local, para onde foram acionados os Bombeiros Voluntários de Valongo, a VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) de São João e uma mota do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica).O alerta foi dado às 18h48.A A4 está condicionada no sentido Porto/Amarante e as vítimas foram transportadas ao Hospital de São João, no Porto, pelos Bombeiros de Valongo.Pelas 20h00 o trânsito mantinha-se condicionado, por continuar a decorrer a limpeza da via, acrescentou fonte da GNR do Porto à Lusa, que revelou atingir os dois quilómetros a fila de carros no sentido Porto/Amarante.