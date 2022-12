Um acidente entre dois carros provocou, esta terça-feira, três feridos leves em Santiago Maior, no concelho de Beja.De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja, o alerta para o acidente foi dado às 6h23.Para o local foram mobilizados os bombeiros e a PSP, num total de 13 operacionais acompanhados por seis veículos.As vítimas foram transportadas para o hospital de Beja.