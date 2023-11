Uma colisão entre três veículos seguido do capotamento de um deles provocou três feridos, na tarde deste sábado, na A3, sentido Braga-Porto, junto ao nó de acesso à Via de Cintura Interna (VCI), no Porto.

O alerta foi dado às 15h47.

No socorro estiveram os Sapadores do Porto e os Bombeiros de S. Mamede de Infesta, Ermesinde e Pedrouços. Uma das vítimas foi transportada para o hospital, com ferimentos leves. As outras duas foram assistidas no local.

O trânsito esteve congestionado.