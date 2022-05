O IC2 está cortado nos dois sentidos em frente à Base Aérea da Ota, no concelho de Alenquer, em sequência do choque violento entre dois automóveis.

O sinistro, ocorrido pelas 18h00, causou um ferido grave e dois ligeiros.

O ferido grave é militar da Base da Ota, que estaria a começar a circular no IC2 no automóvel particular, após um dia de trabalho.

No local estão 14 operacionais dos bombeiros de Alenquer, GNR da Azambuja, e Viatura Médica do Hospital de Vila Franca de Xira, com um total de cinco viaturas.