Um choque frontal envolvendo três veículos ligeiros e um camião provocou três feridos, na tarde desta terça-feira, na EN103, em Encourados, Barcelos. A estrada está cortada.

O alerta para o acidente foi dado às 17h35.





As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Barcelinhos e equipas médicas do INEM. Após serem estabilizadas no local, os três feridos foram transportados para o Hospital de Braga, com ferimentos ligeiros. A GNR está no local.