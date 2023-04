Três feridos foi o resultado de uma colisão de um automóvel com um objeto, na EN109, em Ovar, esta noite de domingo.

O alerta foi dado às 20h25 para o acidente, no lugar de Olho Marinho, em Arada. As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Ovar e transportadas para o hospital de Santa Maria da Feira, com ferimentos leves.

A PSP esteve no local.