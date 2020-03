Três feridos em colisão de carros em Estremoz

Um colisão entre dois veículos ligeiros, perto das 11h00, provocou três feridos ligeiros na Nacional 4, em Estremoz, no cruzamento para a freguesia de Glória.



As vítimas são dois homens e uma mulher, na casa dos 70 anos, e foram transportados diretamente pelo INEM e Bombeiros para o Hospital do Espírito Santo de Évora.

O trânsito nunca foi completamente cortado, mas esteve condicionado durante quase duas horas. Para o local, entre Bombeiros, Inem, GNR e Infraestruturas de Portugal, foram mobilizados 15 operacionais e 8 veículos.

As causas do acidente estão a ser investigadas pelo NICAV ( Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação) da GNR.