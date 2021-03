Três feridos em colisão de embarcação com boia na Ria Formosa

Três pessoas ficaram ligeiramente feridas em consequência da colisão de uma embarcação da administração portuária com uma boia de sinalização ocorrida esta quarta-feira na Ria Formosa, em Faro, disse à Lusa fonte da Marinha.

De acordo com o comandante do Porto de Faro, Rocha Pacheco, o embate da embarcação com a boia "projetou dois dos tripulantes para água, que foram recolhidos por uma embarcação da Polícia Marítima que se encontrava próximo do local".

A mesma fonte referiu que os três tripulantes foram assistidos em terra pela equipa médica do Instituto Nacional de Emergência Médica e, "por precaução, transportados para o hospital de Faro".

A Polícia Marítima está a tentar apurar as causas que motivaram a colisão da embarcação, com seis metros, com a boia de sinalização.