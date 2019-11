Três feridos em colisão entre ambulância e veículo ligeiro de mercadorias

Três pessoas, incluindo um bombeiro da corporação de Queluz, sofreram ferimentos ligeiros numa colisão entre a ambulância da corporação e um veículo ligeiro de mercadorias, na Venteira, Amadora. A viatura de socorro tombou depois do choque com a carrinha.

O alerta foi dado às 14h57 para o local foram acionados 23 operacionais apoiados por 8 veículos.

O acidente ocorreu no cruzamento com a avenida Nuno Álvares Cabral e a rua Elias Garcia.

A PSP esteve no local e investiga as causas do acidente rodoviário, que provocou constrangimentos no trânsito.