Três pessoas sofreram ferimentos ligeiros, esta madrugada de terça-feira, na sequência de uma colisão entre um camião e um autocarro, em Gaia.O alerta foi dado, cerca das 1h30, para os bombeiros de Coimbrões, para um acidente rodoviário, na A1, sentido sul/norte. O batalhão de bombeiros Sapadores de Gaia e a equipa da viatura médica de emergência e reanimação também foram acionados para o local.O destacamento de trânsito da GNR do Porto investiga as causas do acidente.