Três pessoas ficaram feridas numa colisão entre um autocarro da STCP e uma carrinha de caixa aberta, esta manhã de quarta-feira, rua Diogo Botelho, Porto.O alerta para o acidente foi dado às 08h29.As vítimas foram assistidas no local pelos Sapadores do Porto e Bombeiros Portuenses. Um dos feridos foi hospitalizado.A colisão condicionou o trânsito. A PSP efetuou o desvio de trânsito e investiga as causas do acidente.