Uma colisão entre dois veículos ligeiros de mercadorias provocou três feridos, ao início desta tarde, em Folgosa, na Maia.

O alerta para o acidente, na rua Dr. Domingos Ramos, foi dado às 12h30.





Dois homens ficaram feridos, um dos quais com uma fratura numa perna. Foram ambos socorridos pelos Bombeiros de Moreira da Maia e transportados para o Hospital de S. João, no Porto. Foi ainda assistida no local mais uma pessoa, que não necessitou de ser hospitalizada.