Três feridos em colisão entre carro e carrinha em Gondomar

Uma violenta colisão entre um carro e uma carrinha de transporte de mercadorias provocou três feridos, ao início da tarde desta quinta-feira, na EN108, na Foz do Sousa, Gondomar. A estrada esteve cortada.

O alerta foi dado às 12h44.

As vítimas foram socorridas no local e transportadas para o Hospital de Santo António, no Porto.

No local estiveram os Bombeiros de Valbom, com 12 operacionais e quatro viaturas.

A EN108 esteve cortada até cerca das 14h10.