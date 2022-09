Uma colisão frontal entre dois carros provocou esta quinta-feira três feridos ligeiros. O acidente aconteceu às 19h30 na rua Camilo Castelo Branco em Ribeirão, no concelho de Vila Nova de Famalicão.



As vítimas foram assistidas no local pelos bombeiros e pela Cruz Vermelha, tendo sido depois encaminhadas para o Hospital de Famalicão. A GNR investiga as causas do acidente.