Uma colisão entre quatro carros fez na manhã deste sábado três feridos, no IC27 sentido Norte-sul, ao quilómetro 29.3, antes de Castro Marim, no distrito de Faro. A estrada está cortada em ambos os sentidos.



No local estão os bombeiros de Alcoutim e a GNR.





O alerta foi dado pelas 11h30.