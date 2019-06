o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto (CDOS), o alerta foi dado às 12h09.



No local estiveram 15 operacionais apoiados por oito veículos. A prestar auxilio também estiveram os Bombeiros Voluntários de Valongo, Ermesinde e a GNR do Porto.

Uma colisão entre três carros fez este sábado três feridos na A41, na zona de Alfena, Valongo.Segundo informações a que oteve acesso, entre os feridos está uma criança de 12 anos e dois homens de 35 e 40 anos.De acordo com