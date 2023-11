Um despiste seguido de colisão entre três viaturas provocou três feridos, esta noite, na A4, em Águas Santas, na Maia.

O alerta para o acidente foi dado às 20h45. As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Ermesinde e transportadas, com ferimentos leves, para o Hospital de S. João, no Porto.

No local estiveram também a GNR e operacionais da concessionária da autoestrada.