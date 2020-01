Três feridos em colisão violenta na EN233 em Castelo Branco

Um homem de 50 anos sofreu ontem ferimentos graves em consequência da colisão do carro em que seguia com outro, na EN233, em Escalos de Cima, no concelho de Castelo Branco.O acidente ocorreu por volta das 18h00 e causou ainda dois feridos ligeiros.As viaturas transportavam trabalhadores que estavam de regresso às suas casas. Durante o socorro aos feridos o trânsito esteve cortado na zona junto ao acidente.