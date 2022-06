Três feridos em desacatos nas festas do Biscainho em Coruche

A primeira noite das festas do Biscainho, em Coruche, no sábado, terminou com cerca de 50 pessoas a envolverem-se em confrontos.



Ao que o CM apurou, na sequência dos desacatos, três pessoas ficaram feridas e duas delas foram transportadas para o Hospital de Santarém pelos Bombeiros Municipais de Coruche.



No recinto das festas, a GNR recolheu três armas brancas. Duas navalhas e uma faca de cozinha, que poderão ser pertences dos envolvidos na rixa. Fonte próxima das festas afirma que se viveram momentos de terror.



O alerta foi dado por volta das três horas da madrugada de domingo.



No local estiveram presentes os bombeiros de Coruche e a GNR, que está a investigar a ocorrênca e já conhecimento de possíveis suspeitos.