Três feridos em despiste na A4

O despiste de um carro provocou três feridos, na A4, sentido Porto/Amarante, em Parada de Todeia, Paredes.

O alerta para o acidente foi dado pelas 13h05. De imediato foram para o local 13 operacionais das corporações de bombeiros de Cete e Valongo.

As três vítimas foram socorridas e transportadas para o Hospital de Penafiel, com ferimentos considerados ligeiros.

A GNR esteve no local e investiga as causas do despiste.