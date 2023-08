O despiste de um veículo ligeiro provocou três feridos, um dos quais em estado grave, esta madrugada, na A43, em Gondomar.

O alerta para o acidente, no sentido Gondomar/Porto, antes do túnel das Areias, foi dado às 03h44. As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Valbom e uma equipa médica do INEM. Foram depois transportadas para o Hospital de S. João, Porto.

A GNR esteve no local e investiga as causas do despiste.