Três feridos em despiste seguido de capotamento em Penafiel

Acidente na EN211 condiciona o trânsito.

Por Ana Silva Monteiro | 21:34

Um despiste seguido de capotamento, na noite desta sexta-feira, fez três feridos na EN211 em Penafiel.



Uma das vítimas é considerada grave e foi transportada para o Hospital Padre Américo. As outras duas foras assistidas no local pelos Bombeiros.



O acidente está a condicionar o trânsito no sentido Penafiel - Marco de Canaveses.