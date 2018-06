Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três feridos em explosão num prédio em Castelo Branco

Causas da explosão são ainda desconhecidas.

13:36

Uma explosão ocorrida esta quarta-feira num prédio na Rua Engenheiro Pires Marques, em Castelo Branco, devido a fuga de gás, fez três feridos leves, uma mulher de 47 anos, um bebé de um ano e um homem de 29 que foram assistidos no local.



De acordo com fonte do CDOS de Castelo Branco, não há danos graves a registar, "apenas alguns vidros" que se partiram na sequência da explosão. As vítimas sofreram algumas escoriações.



O alerta foi dado às 11h01 e no local estão os Bombeiros, INEM e PSP.



As causas do incidente são ainda desconhecidas.