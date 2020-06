Três feridos em rixa de rua com facas em Odivelas

Uma rixa de rua envolvendo várias pessoas, ocorrida a meio da tarde de ontem em Vale do Forno, Odivelas, causou três feridos. Um deles é um homem, esfaqueado no tórax.A PSP foi chamada pelas 14h45. Havia o registo de uma desordem envolvendo um número indeterminado de pessoas. Quando as patrulhas da PSP de Odivelas chegaram ao local, ainda viram os intervenientes a fugir. Um homem ficou no chão com ferimentos de arma branca no tórax.Outro homem e uma mulher foram agredidos. Todos foram para o hospital de Loures.