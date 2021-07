Três feridos em tiroteio no bairro da Bela Vista em Setúbal

A chamada chegou ao 112 pelas 15h00 desta sexta-feira e dava conta de um tiroteio em curso no bairro da Bela Vista, em Setúbal. A PSP avançou em força para o local e conseguiu intercetar cinco suspeitos de estarem envolvidos nos desacatos - três foram mesmo detidos em flagrante, por terem sido apanhados pelos agentes na posse de armas de fogo.“Três dos suspeitos apresentavam ferimentos de munições e foram, por isso, transportados para o Hospital de São Bernardo, mas a informação que temos é de que não correm risco de vida”, disse esta sexta-feira aoo comissário Óscar Sanches, da PSP de Setúbal, adiantando que foram apreendidas quatro caçadeiras durante as diligências. Além dos três homens envolvidos no tiroteio, “não se registarem mais feridos entre os moradores e os agentes da PSP”.