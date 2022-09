Três feridos em violenta colisão entre dois carros na A1 em Gaia

Uma mulher, com cerca de 80 anos, sofreu ferimentos graves, na sequência de uma violenta colisão entre dois carros, na A1, sentido norte/sul, em Grijó, Gaia.O mesmo acidente, uma mulher e dois homens, dos 50 aos 90 anos, sofreram ferimentos ligeiros.Por causa dos destroços do acidente, o trânsito está condicionado a uma faixa de rodagem.O alerta foi dado, cerca das 13h30, para os bombeiros dos Carvalhos, para um acidente rodoviário. O batalhão de Sapadores de Gaia, o destacamento de Trânsito da GNR do Porto e a empresa concessionária também estiveram no local.As vítimas foram levadas, acompanhadas da equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Porto, para o hospital de Gaia.