Três feridos em violenta colisão entre dois carros na EN227 em Oliveira de Azeméis

Dois homens, de 20 e 23, e uma uma mulher, de 23 anos, sofreram ferimentos graves, esta noite de sábado, na sequência de uma violenta colisão entre dois carros, em em Oliveira de Azeméis. Uma das vítimas ficou encarcerada e foi necessário acionar uma equipa de desencarcermento.O alerta foi dado, cerca da 19h00, para os bombeiros de Fajões, para um acidente rodoviário, na EN227, em Nogueira do Cravo. Os bombeiros de Oliveira de Azeméis, a equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira e a ambulância de suporte imediato de vida de Oliveira de Azeméis também foram acionados para o local.A GNR foi mobilizada e investiga as causas do acidente. Todas as vítimas foram levadas para o hospital de Santa Maria da Feira.A via ficou cortada, nos dois sentidos, durante cerca de 1h30m.