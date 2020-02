Três feridos graves em acidente no IC5 em Carrazeda de Ansiães

Três homens com 22, 30 e 68 anos ficaram feridos, este domingo à noite, com gravidade depois de uma colisão entre um veículo ligeiro e um pesado ao quilómetro 45 do IC5, no sentido Carrazeda de Ansiães-Alijó.

Segundo José Rebelo, Comandante dos Bombeiros de Alijó "os feridos apresentam politraumatismos e serão todos transportados para o hospital de Vila Real".

No local estão 34 operacionais e 13 veículos.