Três feridos graves em despiste na A25 em Viseu

Três feridos graves e um ligeiro é o balanço de um despiste ocorrido esta segunda-feira à tarde na autoestrada 25 (A25), na zona de Viseu, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.Segundo a mesma fonte, tratou-se do despiste de uma viatura ligeira, ocorrido no sentido Viseu - Guarda da A25, em Fragosela, pouco antes das 15h30.Os feridos foram transportados para o hospital de Viseu, acrescentou.Para o local do acidente deslocaram-se 22 operacionais, apoiados por nove viaturas.