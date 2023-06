Três feridos ligeiros em colisão entre um autocarro e um camião em Braga

Dois homens e uma mulher todos com cerca de 50 anos, sofreram ferimentos ligeiros, esta tarde de segunda-feira, na sequência da colisão entre um autocarro e um camião, em Braga. As vítimas masculinas são os condutores das viaturas, a vítima feminina é uma passageira do autocarro.O alerta foi dado, cerca das 16h00, para os bombeiros de Vila Verde, para um acidente rodoviário, na EN205, no Prado.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Vila Verde, para o hospital de Braga. O destacamento de trânsito da GNR foi acionado para o local.A equipa da viatura médica de emergência também foi mobilizada.A EN205 está cortada, ao trânsito, nos dois sentidos.